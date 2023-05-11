Гомельский рассказал, что ему не понравилось в 3-м матче финала ЕЛ ВТБ «Локо» — УНИКС

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о работе судей в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и казанским УНИКСом (81:82). Счёт в серии стал 2-1 в пользу казанской команды.

«Матч оказался ещё более напряжённым и ещё более интересным, чем предыдущие два. Обе команды старались. За что я не люблю баскетбол сегодняшний, это за частое вмешательство судей и за их нерешительность при принятии решений. Это их работа – решения принимать, а они всё бегают смотреть телевизор, чтобы, не дай бог, не ошибиться. И тем не менее ошибались. Я насчитал восемь спорных ситуаций. Счёт свистков 6-2 в пользу «Локо», и это уже никак обычным привычным домашним судейством не назовёшь», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.