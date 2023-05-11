Секулич — о матче с «Локо»: Окаро Уайт потерял сразу 4 зуба — я раньше такого не видел

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поддержал форварда команды Окаро Уайта, который, по его словам, потерял четыре зуба в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (81:82, 1-2 в серии).

«Хочу высказать слова поддержки Окаро Уайту. Надеюсь, он восстановится к следующему матчу. Он сегодня потерял сразу четыре зуба – я раньше такого не видел в баскетболе», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Следующий матч команды проведут 13 мая. Он состоится в Краснодаре и начнётся в 14:00 мск. Финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит» из Санкт-Петербурга.