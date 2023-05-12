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Щербенёв: «Локомотив-Кубань» снова отдал победу

Щербенёв: «Локомотив-Кубань» снова отдал победу
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Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв подвёл итоги третьего матча финала Единой лиги ВТБ против УНИКСа (81:82, счёт в серии 1-2), который прошёл на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре. На счету игрока в этой встрече 10 набранных очков.

«Ощущения схожие с теми, что были после предыдущего матча серии. Снова отдали победу, хотя в последнем владении мяч был у нас. Очень обидно так проигрывать – когда вроде бы уверенно ведёшь, но в концовке даришь победу сопернику. Что ж, сейчас мы чуть-чуть погрустим и завтра начнём готовиться к следующему матчу, который надо кровь из носу выиграть», — приводит слова Щербенёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Четвёртый матч финальной серии пройдёт в Краснодаре 13 мая, начало в 14:00 мск

Отчёт о матче
УНИКС — король концовок! «Локо» не смог удержать верную победу во втором матче подряд
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УНИКС — король концовок! «Локо» не смог удержать верную победу во втором матче подряд
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