Щербенёв: «Локомотив-Кубань» снова отдал победу
Поделиться
Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв подвёл итоги третьего матча финала Единой лиги ВТБ против УНИКСа (81:82, счёт в серии 1-2), который прошёл на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре. На счету игрока в этой встрече 10 набранных очков.
«Ощущения схожие с теми, что были после предыдущего матча серии. Снова отдали победу, хотя в последнем владении мяч был у нас. Очень обидно так проигрывать – когда вроде бы уверенно ведёшь, но в концовке даришь победу сопернику. Что ж, сейчас мы чуть-чуть погрустим и завтра начнём готовиться к следующему матчу, который надо кровь из носу выиграть», — приводит слова Щербенёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Четвёртый матч финальной серии пройдёт в Краснодаре 13 мая, начало в 14:00 мск
Комментарии
- 12 мая 2023
-
05:00
-
03:38
-
00:52
-
00:49
-
00:19
- 11 мая 2023
-
23:37
-
23:29
-
23:19
-
23:16
-
22:45
-
22:44
-
22:35
-
22:25
-
21:37
-
20:58
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:10
-
18:20
-
18:10
-
17:31
-
16:56
-
16:24
-
15:57
-
15:10
-
14:58
-
14:30
-
13:57
-
13:35
-
12:51
-
12:37
-
12:20
-
11:37
Партнерский контент