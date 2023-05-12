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«Бостон» сравнял счёт в серии с «Филадельфией», дабл-дабл Эмбиида не помог

«Бостон» сравнял счёт в серии с «Филадельфией», дабл-дабл Эмбиида не помог
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В Филадельфии (США) на стадионе «Велс Фарго-центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 95:86.

Самым результативным игроком встречи у гостей стал разыгрывающий Маркус Смарт, набравший 22 очка и сделавший семь подборов и столько же передач. У его партнёра по «Бостону» Джейсона Тейтума в активе 19 очков.

В составе «Филадельфии» самым результативным стал центровой, действующий MVP Джоэл Эмбиид. Он набрал дабл-дабл: 26 очков и 10 подборов, но всего одну передачу. А его партнёр по команде защитник Тайриз Макси — 26 набранных баллов.

«Бостон» сравнял счёт в серии – 3-3. Седьмой матч противостояния состоится на стадионе «Ти-Ди-Гарден» в Бостоне и начнётся 14 мая в 19:00 по московскому времени.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
12 мая 2023, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
86 : 95
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 26, Эмбиид - 26, Харден - 13, Такер - 8, Ньянг - 6, Хаус - 3, Спрингер - 2, Харрис - 2, Дедмон, Коркмаз, Макдэниелс, Мелтон, Милтон, Рид, Харрелл
Бостон Селтикс: Смарт - 22, Тейтум - 19, Браун - 17, Брогдон - 16, Уильямс - 10, Уайт - 9, Хорфорд - 2, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хозер, Шампани

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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