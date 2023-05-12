«Бостон» сравнял счёт в серии с «Филадельфией», дабл-дабл Эмбиида не помог

В Филадельфии (США) на стадионе «Велс Фарго-центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 95:86.
Самым результативным игроком встречи у гостей стал разыгрывающий Маркус Смарт, набравший 22 очка и сделавший семь подборов и столько же передач. У его партнёра по «Бостону» Джейсона Тейтума в активе 19 очков.
В составе «Филадельфии» самым результативным стал центровой, действующий MVP Джоэл Эмбиид. Он набрал дабл-дабл: 26 очков и 10 подборов, но всего одну передачу. А его партнёр по команде защитник Тайриз Макси — 26 набранных баллов.
«Бостон» сравнял счёт в серии – 3-3. Седьмой матч противостояния состоится на стадионе «Ти-Ди-Гарден» в Бостоне и начнётся 14 мая в 19:00 по московскому времени.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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