Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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12 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.
«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» – 86:95, счёт в серии 3-3.
«Финикс Санз» – «Денвер Наггетс» – 100:125, счёт в серии 2-4.
Самым результативным игроком второй встречи стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 32 очка, 10 подборов и 12 результативных передач. Также хорошую игру в нападении продемонстрировал разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету 26 очков, четыре подбора и то же количество передач.
Звёздный форвард «Санз» Кевин Дюрант набрал 23 очка, сделал пять подборов и то же количество передач. Защитник Девин Букер отметился 12 очками, одним подбором и записал в свой актив восемь передач.
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