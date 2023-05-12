Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

12 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» – 86:95, счёт в серии 3-3.

«Финикс Санз» – «Денвер Наггетс» – 100:125, счёт в серии 2-4.

Самым результативным игроком второй встречи стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 32 очка, 10 подборов и 12 результативных передач. Также хорошую игру в нападении продемонстрировал разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету 26 очков, четыре подбора и то же количество передач.

Звёздный форвард «Санз» Кевин Дюрант набрал 23 очка, сделал пять подборов и то же количество передач. Защитник Девин Букер отметился 12 очками, одним подбором и записал в свой актив восемь передач.