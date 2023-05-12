Трипл-даблы Леброна имеют наименьшее влияние на победы команд среди всех игроков в лиге

Трипл-даблы звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса меньше всех увеличивают шанс команды победить среди всех активных игроков. Сравнение проводилось среди нынешних игроков НБА с 50 или более трипл-даблами за карьеру.
Список активных игроков с 50 или более трипл-даблами:
1. Никола Йокич — 104. 81% побед, когда оформляет трипл-дабл, 54%, когда нет. Разница — 27%.
2. Расселл Уэстбрук — 198. 73% побед, когда оформляет трипл-дабл, 55%, когда нет. Разница — 18%.
3. Джеймс Харден — 74. 81% побед, когда оформляет трипл-дабл, 64%, когда нет. Разница — 17%.
4. Лука Дончич — 56. 70% побед, когда оформляет трипл-дабл, 53%, когда нет. Разница — 17%.
5. Леброн Джеймс — 106. 76% побед, когда оформляет трипл-дабл, 64%, когда нет. Разница — 12%.
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