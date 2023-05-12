«В первые три минуты третьей четверти мы рассыпались». Паскуаль — о поражении от ЦСКА

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль высказался о четвёртом матче серии с ЦСКА.

«Поздравляю ЦСКА с этой победой. В этом матче у нас были шансы победить, команда играла намного лучше, чем в предыдущем матче. Но в первые три минуты третьей четверти мы просто рассыпались. И хотя в остальные 37 минут мы играли более-менее как нужно, боролись, были сконцентрированы, не совершали много потерь, ЦСКА заработал большое преимущество и извлёк из этого выгоду. В концовке мы совершили небольшие ошибки на подборе после штрафных ЦСКА. Быстрое нападение – Курбанов, быстрое нападение – Мур, бессмысленный фол Торопова на Курбанове и два штрафных… Эти небольшие ошибки в такой игре стоили нам победы», – приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА завершился со счётом 77:72 в пользу армейцев, счёт в серии – 3-1 в пользу москвичей.

Напомним, победителем серии за третье место станет команда, одержавшая четыре победы. Пятый матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится в понедельник, 15 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени.