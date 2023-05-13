Карточка Билла Расселла продана на аукционе за $ 660 тысяч

Баскетбольная карточка новичка от компании Topps с изображением легендарного игрока «Бостон Селтикс» Билла Расселла, выпущенная в 1957 году, продана на аукционе за $ 660 тысяч, сообщает ESPN.
По данным Card Ladder, карточка Расселла стала третьей самой дорогой винтажной (выпущенной до 1980 года) баскетбольной карточкой всех времен. Дороже продавались только карточки новичков с изображениями Джорджа Майкена (выпущена Bowman в 1948 году, продана за $ 800 тысяч в марте 2022-го) и Уилта Чемберлена (выпущена Fleer в 1961 году, продана за $ 670 тысяч в июне 2022-го).
Состояние проданной карточки Расселла оценивается Professional Sports Authenticator в 8,5 балла — между почти идеальным и идеальным. Данный экземпляр в марте 2021 года был продан за $ 630 тысяч. Известны только три копии карточки с более высоким рейтингом качества, но они никогда не выставлялись на публичные торги.
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