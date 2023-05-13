Пуловер Джеймса с матча, в котором он побил рекорд по очкам, продали за $ 155 тысяч

Пуловер звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в котором он разминался перед игрой регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» 7 февраля, был продан за $ 155 020 на аукционе лиги, сообщает NBA Retweet.
По ходу той игры форвард установил новый рекорд НБА по результативности, набрав 38 388 очков. Прежнее достижение – 38 387 очков – принадлежало легендарному центровому «Лейкерс» Кариму Абдул-Джаббару и держалось почти 39 лет, с 5 апреля 1984 года. В данный момент на счету 38-летнего Джеймса уже 38 652 очка.
В ночь с 12 на 13 мая «Лос-Анджелес» проведёт шестой матч полуфинальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке. Игра состоится на «Крипто.ком Арене» и начнётся в 5:00 по московскому времени. «Лейкерс» ведут в серии до четырёх побед со счётом 3-2.
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