Квитковских об игре с УНИКСом: необходимо хоть зубами паркет грызть, но забирать подборы

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских поделился своими ожиданиями от четвёртого матча финала Единой лиги ВТБ против УНИКСа. После трёх игр краснодарцы уступают в серии до четырёх побед 1-2.

«Предстоит снова очень много тяжелой работы под кольцом. У них габаритные, крупные четвёртые и пятые номера. Нам приходится в краске здорово трудиться весь матч. Но несмотря на все сложности, нам нужно подстраиваться и навязывать соперникам свою игру. Необходимо бороться до конца, биться, да хоть зубами паркет грызть, но забирать подборы.

Наступили в прошлой игре на те же грабли, что и во втором матче, совершили похожие ошибки. Чуть провалились в защите, а УНИКС, напротив, концовку отыграл очень агрессивно в обороне. Они действовали очень плотно, где-то даже на грани фола, а мы из-за этого чуть-чуть подсели. Хотя мы можем против этого играть и должны даже. Подобных ошибок допускать нельзя. Могу сказать, что каждый из нас верит в себя, в свои силы, в партнёров, в наши возможности. Намерены это доказать в завтрашнем матче.

В «Баскет-Холле» просто сумасшедшая поддержка, я до сих пор просто в шоке от того сколько людей приходит на матчи, сколько людей любят баскетбол, искренне поддерживают команду в любой ситуации. Даже когда мы проиграли, мне писали в соцсетях исключительно слова поддержки. От этого вдвойне обидней было проиграть домашний матч, ведь мы очень старались порадовать болельщиков. Сделаем всё, чтобы это исправить», — приводит официальный сайт «Локомотива-Кубань» слова Квитковских.

Четвёртый матч финальной серии пройдёт в Краснодаре 13 мая и начнётся в 14:00 мск