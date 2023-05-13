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Центровой «Барселоны» получил травму за неделю до старта «Финала четырёх» Евролиги

Центровой «Барселоны» получил травму за неделю до старта «Финала четырёх» Евролиги
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Центровой «Барселоны» Ян Веселы в пятницу, 12 мая, получил повреждение в матче чемпионата Испании против «Монбус Обрадойро» (94:77), сообщил официальный твиттер каталонского клуба. Из-за острой боли в пояснице 33-летний чех был вынужден досрочно завершить игру.

Сообщается, что дальнейшее медицинское обследование определит готовность Веселы к следующим играм. Чех является MVP Евролиги 2019 года. В этом сезоне он набирал в турнире в среднем 9,6 очка за матч.

«Барселона» 19 мая сыграет в «Финале четырёх» Евролиги против мадридского «Реала». В другой полуфинальной паре в тот же день встретятся греческий «Олимпиакос» и «Монако». Матч за третье место и финал пройдут 21 мая. Все игры «Финала четырёх» состоятся на «Жальгирис-Арене» в Каунасе (Литва).

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