Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

13 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» – 96:92, счёт в серии 4-2.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 122:101, счёт в серии 4-2.

«Майами» в финале Востока встретятся с победителем серии «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс».

«Лейкерс» в финале Запада встретятся с «Денвер Наггетс».

Одним из ярчайших выступлений дня стала игра звёздного форварда «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса. Сегодня на его счету 30 очков, девять подборов, девять результативных передач и два перехвата. Также стоит отметить разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона. В его активе 41 очко. Нельзя не упомянуть дабл-дабл центрового «Лейкерс» Энтони Дэвиса: 17 очков и 20 подборов.