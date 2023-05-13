Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
Поделиться
13 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.
«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» – 96:92, счёт в серии 4-2.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 122:101, счёт в серии 4-2.
«Майами» в финале Востока встретятся с победителем серии «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс».
«Лейкерс» в финале Запада встретятся с «Денвер Наггетс».
Одним из ярчайших выступлений дня стала игра звёздного форварда «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса. Сегодня на его счету 30 очков, девять подборов, девять результативных передач и два перехвата. Также стоит отметить разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона. В его активе 41 очко. Нельзя не упомянуть дабл-дабл центрового «Лейкерс» Энтони Дэвиса: 17 очков и 20 подборов.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
09:42
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
07:46
-
07:36
-
07:03
-
06:54
-
06:46
-
06:39
-
06:21
-
05:59
-
05:19
-
05:08
-
04:19
-
04:18
-
03:51
-
03:37
-
03:06
-
02:52
-
00:30
- 12 мая 2023
-
23:52
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:32
-
22:25
-
21:18
-
20:28
-
19:33
-
19:06
-
18:32
-
17:50
-
16:34
-
15:34
Партнерский контент