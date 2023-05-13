Энтони Дэвис отшутился на вопрос о травме головы после победы в серии над «Голден Стэйт»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в рамках пресс-конференции после победы в полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА над «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2) ответил на вопрос о своём самочувствии. Напомним, в конце пятого матча он получил травму головы после удара локтем от игрока соперников Кевона Луни.

Шестой матч серии, который прошёл сегодня (13 мая) ночью в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена», завершился победой хозяев со счётом 122:101. После игры на вопрос журналиста о том, как он себя чувствует после того повреждения, Дэвис ответил: «Прекрасно».

Напомним, в результате того контакта с Луни Дэвис был вынужден уйти в подтрибунное помещение и досрочно завершить матч.

В финале Западной конференции «Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс», который в своём полуфинале обыграл «Финикс Санз» (4:2).