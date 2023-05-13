УНИКС ведёт +16 у «Локомотива-Кубань» после 1-й половины 4-го матча финала Единой лиги ВТБ

В эти минуты в Краснодаре, в «Баскет-Холле» проходит четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимает казанский УНИКС.

На данную минуту в матче завершилась первая половина, по итогам которой счёт 48:32 в пользу команды Велимира Перасовича.

После трёх сыгранных матчей счёт в серии 2-1 в пользу УНИКСа.

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале сенсационно обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.