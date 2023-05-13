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УНИКС ведёт +16 у «Локомотива-Кубань» после 1-й половины 4-го матча финала Единой лиги ВТБ

УНИКС ведёт +16 у «Локомотива-Кубань» после 1-й половины 4-го матча финала Единой лиги ВТБ
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В эти минуты в Краснодаре, в «Баскет-Холле» проходит четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимает казанский УНИКС.

На данную минуту в матче завершилась первая половина, по итогам которой счёт 48:32 в пользу команды Велимира Перасовича.

Единая лига ВТБ. Финал
13 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Перерыв
81 : 81
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл, Бэрфорд, Ведищев, Елатонцев, Емченко, Квитковских, Мартюк, Паунич, Сычков, Узинский, Хортон, Щербенев
УНИКС: Воронцевич, Димитриевич, Жбанов, Зайцев, Лабери, Лазарев, М. Кулагин, Мэйкон, Найт, Одиноков, Рейнольдс, Хантер

После трёх сыгранных матчей счёт в серии 2-1 в пользу УНИКСа.

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале сенсационно обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.

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