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Трёхочковый Девона Акун-Пёрселла перевёл матч «Локомотив-Кубань» — УНИКС в овертайм

Трёхочковый Девона Акун-Пёрселла перевёл матч «Локомотив-Кубань» — УНИКС в овертайм
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В эти минуты в Краснодаре в «Баскет-Холле» проходит четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимает казанский УНИКС.

На данный момент идёт овертайм, в который игру перевёл сумасшедший трёхочковый игрока хозяев Девона Акун-Пёрселла за восемь секунд до конца основного времени.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале сенсационно обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.

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