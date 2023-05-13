Дэрил Мэйкон рассказал о том, что стало ключом к победе над «Локомотивом»

Защитник баскетбольного клуба УНИКС Дэрил Мэйкон подвёл итоги четвёртого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с командой «Локомотив-Кубань».
«Уважение «Локо» – эта команда никогда не сдаётся. То, что мы создали в начале большой отрыв, в итоге превратилось для нас в очень сложный матч. Но мы остались единой командой – это и стало ключом к нашей победе. Я невероятно горжусь товарищами по команде, нашими тренерами, штабом – мы все заслужили эту победу.
Чувствовал ли я усталость в овертайме после того, как у нас из-за перебора фолов выбыли два основных защитника? Баскетбол – это командная игра. Матч не выигрывает кто-то один или даже кто-то двое. Я в любой момент был готов взять ответственность на себя», – цитирует Мэйкона пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Напомним, матч между «Локомотивом» и УНИКСом завершился победой казанцев со счётом 90:88 в овертайме, что позволило им увеличить отрыв в серии до двух матчей (3-1).
Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Пятый матч пройдёт во вторник, 16 мая, в Казани.
- 13 мая 2023
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