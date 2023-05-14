Демаркус Казинс объявил, что надеется вернуться в НБА

Американский центровой, ныне выступающий в пуэрториканской лиге, Демаркус Казинс заявил, что ждёт возможности помочь любой команде НБА.
«Я хочу помочь любой команде любым способом, каким могу. Мне просто нужна возможность», — приводит слова Казинса Legion Hoops в своих социальных сетях.
Карьера четырёхкратного участника Матча всех звёзд НБА (2015–2018) начала резко осложняться после разрыва ахиллова сухожилия в начале 2018 года. Казинс получил эту травму во второй сезон после обмена в «Нью-Орлеан Пеликанс», где играл в дуэте с Энтони Дэвисом.
Восстановившись после травмы, игрок оказался в «Голден Стэйт Уорриорз», дойдя до финала в 2019 году. Далее игрок воссоединился с Дэвисом в «Лос-Анджелес Лейкерс», где получил травму передней крестообразной связки. Потом он пробовал себя в «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс», но нигде не смог закрепиться как стабильный игрок ротации.
С 2023 года Казинс выступает в Пуэрто-Рико.
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