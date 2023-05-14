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Д'Анджело Расселл заявил, что Роб Пелинка заслужил награду управленцу года

Д'Анджело Расселл заявил, что Роб Пелинка заслужил награду управленцу года
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл высказал недовольство, что генеральный менеджер «озёрников» Роб Пелинка не получил награду управленцу года.

«У него своровали награду, которую он должен был получить», — приводит слова Расселла Lakers Nation в своих социальных сетях.

«Лейкерс» начали нынешний регулярный сезон, одержав всего лишь две победы в первых 12 матчах. Казалось, что команда из южной Калифорнии может пропустить плей-офф во второй раз подряд. Роб Пелинка подвергался критике за то, что не сохранил чемпионский состав 2020 года.

Пелинка ещё летом 2022 года привёл в команду ныне крайне важных игроков — Денниса Шрёдера и Лонни Уокера. Затем перед трейд-дедлайном Роб обменял Рассела Уэстбрука на Д'Анджело Расселла, Малика Бизли и Джарреда Вандербилта.

«Лос-Анджелес» вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Денвер Наггетс».

Награду лучшему управленцу года взял генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Монте Макнэйр.

Конец серии «Голден Стэйт» — «Лейкерс»:
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