Шэннон Шарп раскритиковал игру Тобиаса Харриса

Известный ведущий шоу Undisputed на телеканале FOX Шэннон Шарп рассказал о том, что медиа не обращают внимание на плохую игру форварда «Филадельфии Сиксерс» Тобиаса Харриса.

«Мы обвиняли Дока Риверса, Бена Симмонса и Джеймса Хардена. Единственный человек, который всегда оставался невредимым, — это Тобиас Харрис. Он как B52 (американский бомбардировщик. — Прим. «Чемпионата»), он может летать сквозь радары и оставаться незамеченным», — сказал Шарп на шоу Undisputed.

Сегодня, 14 мая, в 22:30 мск начнётся седьмая игра полуфинальной серии Восточной конференции между «Филадельфией Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Команды разыграют путёвку в финал Востока.

Тобиас по своему контракту получает в среднем $ 36 млн за год.