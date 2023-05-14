Эван Фурнье заявил, что, скорее всего, не останется в «Никс» на следующий сезон

Французский защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье не ожидает, что команда оставит его на следующий сезон.
«Да вы сами знаете, что я не вернусь. Нет ни единого шанса, что «Никс» меня вернут на следующий сезон. Я буду очень удивлён, если меня оставят. Так что посмотрим, в любом случае это не в моей власти. У меня 11 лет карьеры за плечами, довольно большой контракт, они явно нацелены на развитие молодых игроков. Я особо не играл в этом году, зачем им меня возвращать», — приводит слова Фурнье Uproxx.
В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист провёл лишь 27 игр, а также не сыграл ни одной минуты в плей-офф.
«Никс» уступили в серии полуфинала Восточной конференции «Майами» со счётом 2-4.
У Эвана осталось два года по действующему контракту, в следующем сезоне он получит около $ 19 млн.
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