Эван Фурнье заявил, что, скорее всего, не останется в «Никс» на следующий сезон

Французский защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье не ожидает, что команда оставит его на следующий сезон.

«Да вы сами знаете, что я не вернусь. Нет ни единого шанса, что «Никс» меня вернут на следующий сезон. Я буду очень удивлён, если меня оставят. Так что посмотрим, в любом случае это не в моей власти. У меня 11 лет карьеры за плечами, довольно большой контракт, они явно нацелены на развитие молодых игроков. Я особо не играл в этом году, зачем им меня возвращать», — приводит слова Фурнье Uproxx.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист провёл лишь 27 игр, а также не сыграл ни одной минуты в плей-офф.

«Никс» уступили в серии полуфинала Восточной конференции «Майами» со счётом 2-4.

У Эвана осталось два года по действующему контракту, в следующем сезоне он получит около $ 19 млн.