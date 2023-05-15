Джоэл Эмбиид эмоционально отреагировал на вылет «Филадельфии» от «Бостона»
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Камерунский форвард «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на вылет команды из плей-офф НБА от «Бостон Селтикс».
«Я должен стать лучше. Мы должны продолжать совершенствоваться. Я не могу победить в одиночку, как и Джеймс Харден. По этой причине баскетбол — это командный вид спорта, где в одной команде пять баскетболистов», – сказал Эмбиид на пресс-конференции.
Сегодня, 15 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.
«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».
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