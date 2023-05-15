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Айзея Томас — о перформансе Тейтума: 50 очков в матче плей-офф — это не каждому дано

Айзея Томас — о перформансе Тейтума: 50 очков в матче плей-офф — это не каждому дано
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Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, свободный агент Айзея Томас отреагировал на выступление лидера «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Филадельфией Сиксерс» (112:88).

«50 очков в матче плей-офф — это не каждому дано! Многим не понять, насколько уникально это достижение», — написал Томас в социальных сетях.

Тейтум стал самым результативным игроком встречи, он набрал 51 очко, сделал 13 подборов и пять передач. У его партнёра по «Бостону» Джейлена Брауна в активе 25 очков, шесть подборов и две передачи.

«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».

Как закончилась серия «Бостон» — «Филадельфия»:
Спасибо, что частично вернули 2020 год. «Бостон» вышел в финал Восточной конференции
Видео
Спасибо, что частично вернули 2020 год. «Бостон» вышел в финал Восточной конференции
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