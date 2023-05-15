«Спасибо, что частично вернули 2020 год». «Бостон» вышел в финал Восточной конференции

Глагола «облажались» не будет — и так всё очевидно.

Седьмые матчи в сериях плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации — это хорошо, но смотреть на отсутствие клатча и интриги в целом — очень плохо. Начнём с такой подводки.

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»

К концу первой четверти лидерство было у игроков «Филадельфии» — 29:23 — благодаря форварду Пи Джею Такеру, который набрал суммарно 11 очков. Восемь очков из первых 15-ти «Сиксерс» тоже на совести опытного 38-летнего форварда. Такер попал три броска из-за дуги с любимой точки. Столько же очков за первую 12-минутку набрал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тейтум наверняка уходил на большой перерыв в приподнятом настроении: всё-таки в протоколе уже 25 очков, семь подборов и четыре передачи. И его команда не уступала к этому моменту — 55:52. Джейсон в предвкушении блестящего перформанса в плей-офф, а у его партнёра Джелейна Брауна — 13 баллов.

Браун также успел поучаствовать в провокационном эпизоде. Так, в середине второй четверти сидящий на скамейке запасных тяжёлый форвард «Сиксерс» Жорж Ньянг не по назначению использовал правую руку (за матч у него 0 очков за три минуты — не показал ничего) в попытке задержать Брауна. Защитник «Селтикс» жёстко ответил словесно.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джейсон Тейтум. Рекорд

После 25 очков в первой половине Тейтум продолжил начатое: работа ног, завершения, бросок за броском и баскетбольный интеллект стали лучшими друзьями форварда. Кто-нибудь после этого вспомнит провальный второй матч? «Это моё наследие, и я собираюсь владеть этим!» — прокричал Тейтум.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По итогам на счету звёздного форварда хозяев 51 очко, 13 подборов и пять результативных передач. Мы об этом уже писали: Тейтум побил рекорд звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, который вылетел из нынешнего розыгрыша, по очкам в седьмых матчах серии плей-офф НБА. Сам Джейсон после 50-го очка в лицо действующего MVP Джоэла Эмбиида демонстративно показал левый кулак и пять пальцев правой руки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид. Жуть

Увы, но лучший матч серии разыгрывающего гостей Джеймса Хардена (3 из 11 с игры — девять очков) стал не этот. Джеймсом Харденом можно было восхищаться после первого и четвёртого игр — 45 и 42 очка соответственно. Тем временем центровой Джоэл Эмбиид набрал 15 очков (5 из 18 с игры), восемь подборов и одну передачу. И то 13 очков пришлись на первую половину встречи.

«Я и Джеймс не в состоянии выиграть в одиночку. По этой причине баскетбол — это командный вид спорта, где в одной команде пять баскетболистов. Нужно, чтобы каждый нашёл способ стать лучше», — пытался оправдаться Эмбиид после серии.

«Харден и Эмбиид — самый переоценённый дуэт в НБА», — будет красоваться мнение в комментариях.

Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Статистическая сводка

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс и его показатели в седьмых матчах плей-офф: шесть побед и 10 поражений. Возможно, его тренерский пост теперь находится под угрозой. Джейсон Тейтум стал шестым игроком с 1997 года с 25+ очками за первые половины седьмых матчей серий плей-офф. Последний раз это удавалось разыгрывающему «Даллас Маверикс» Луке Дончичу в 2021 году в серии с «Лос-Анджелес Клипперс». Показатели Джейлена Брауна и Тейтума в седьмых встречах — 6-1 и 5-1 соответственно. В последних пяти четвертях Тейтум попал 10 трёхочковых бросков из 15 попыток, тем временем «Филадельфия» за этот период — 8 из 45.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Спасибо, что частично вернули 2020 год! Финальные серии обеих конференций полностью схожи с плей-офф — 2020. Правда, тогда «Денвер Наггетс» проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии со счётом 4-1, а «Майами Хит» обыграл «Бостон Селтикс» — 4-2.