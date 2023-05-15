«Гран Канария» может отказаться от участия в Евролиге из-за финансовых проблем

Испанская «Гран Канария» рассматривает вариант с неучастием в Евролиге в сезоне-2023/2024 из-за финансовых трудностей, сообщает Live Sport.

Напомним, 3 мая коллектив из Лас-Пальмаса стал победителем Еврокубка сезона-2022/2023 и автоматически получил право выступить в следующем розыгрыше главного европейского клубного турнира.

В последний раз, когда «Гран Канария» участвовала в Евролиге — в сезоне-2018/2019 — клуб едва не утонул в долгах и в 30-матчевой регулярке выиграл лишь восемь встреч, завершив сезон на 14-м месте.

Окончательного решения относительно участия в Евролиге-2023/2024 в клубе ещё не приняли, а состав участников будет утверждён в июле. По сообщениям греческих СМИ, место может достаться финалисту Еврокубка турецкому «Тюрк Телекому», однако наиболее вероятный вариант — испанская «Валенсия».