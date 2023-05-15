Аналитики ESPN оценили лишь в 3% вероятность выхода «Майами» в финал НБА

«Бостон Селтикс» является безоговорочным фаворитом полуфинальной серии плей-офф НБА с «Майами Хит» согласно оценкам аналитиков ESPN.

На выход «Бостона» в главную серию сезона аналитики спортивного канала дают 97% и лишь 3% отводят на успех команды Эрика Споэльстры.

Фото: ESPN

Напомним, минувшей ночью «Селтикс» оформили выход в финал Восточной конференции, обыграв в седьмом матче «Филадельфию» (112:88). В этой игре звёздный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум побил рекорд по результативности в седьмых матчах серии плей-офф НБА, набрав 51 очко. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри (50 очков), который он установил всего две недели назад в матче с «Сакраменто».

«Майами» для выхода в финал Востока понадобилось шесть матчей с «Нью-Йорк Никс» (4-2).