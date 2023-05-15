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Видеообзор победы ЦСКА над «Зенитом» в пятом матче серии за 3-е место в Единой лиге ВТБ

Видеообзор победы ЦСКА над «Зенитом» в пятом матче серии за 3-е место в Единой лиге ВТБ
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В Москве на арене «Мегаспорт» завершился пятый матч серии за третье место в Единой лиге ВТБ, в котором столичный ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» (82:79).

Благодаря этой победе армейцы выиграли серию со счётом 4-1 и стали обладателями бронзовых медалей Единой лиги ВТБ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор самых интересных моментов матча:

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, эти же соперники встретились в финале прошлого сезона. Тогда победу со счётом 4-3 одержал клуб из Санкт-Петербурга, впервые в своей истории выиграв золото Единой лиги ВТБ.

В полуфинале текущего сезона армейцы не смогли сломить сопротивление «Локомотива-Кубань» (3-4), а «Зенит» — УНИКСа (3-4).

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