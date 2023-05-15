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ЦСКА обыграл в пятом матче «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ

В Москве на арене «Мегаспорт» завершился пятый матч серии за третье место в Единой лиге ВТБ, в котором столичный ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» (82:79).

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард гостей Адриен Морман, набравший 17 очков. В составе победителей лучшим стал Даллас Мур, записавший на свой счёт 15 очков.

Таким образом, армейцы выиграли серию со счётом 4-1 и стали обладателями бронзовых медалей Единой лиги ВТБ.

Напомним, эти же соперники встретились в финале прошлого сезона. Тогда победу со счётом 4-3 одержал клуб из Санкт-Петербурга, впервые в своей истории выиграв золото Единой лиги ВТБ.

В полуфинале текущего сезона армейцы не смогли сломить сопротивление «Локомотива-Кубань» (3-4), а «Зенит» — УНИКСа (3-4).