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ЦСКА обыграл в пятом матче «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл в пятом матче «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ
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В Москве на арене «Мегаспорт» завершился пятый матч серии за третье место в Единой лиге ВТБ, в котором столичный ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» (82:79).

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард гостей Адриен Морман, набравший 17 очков. В составе победителей лучшим стал Даллас Мур, записавший на свой счёт 15 очков.

Таким образом, армейцы выиграли серию со счётом 4-1 и стали обладателями бронзовых медалей Единой лиги ВТБ.

Напомним, эти же соперники встретились в финале прошлого сезона. Тогда победу со счётом 4-3 одержал клуб из Санкт-Петербурга, впервые в своей истории выиграв золото Единой лиги ВТБ.

В полуфинале текущего сезона армейцы не смогли сломить сопротивление «Локомотива-Кубань» (3-4), а «Зенит» — УНИКСа (3-4).

Единая лига ВТБ. За 3-е место
15 мая 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
82 : 79
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Мур - 15, Уэйр - 14, Руженцев - 11, Давидовац - 9, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 8, Кейкок - 8, Ухов - 6, Милутинов - 3, Гафуров, Карпенко, Курбанов
Зенит: Морман - 17, Эртель - 13, Хомсли - 12, Клименко - 8, Торопов - 7, Фрейзер - 7, Фридзон - 7, Зубков - 3, Карасёв - 3, Д. Кулагин - 2, Вольхин, Хэмм
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