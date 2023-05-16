Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны пять претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара в НБА

Стали известны пять претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба НБА опубликовала претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара в текущем сезоне.

Эта награда присуждается действующим игрокам ассоциации за стремление к социальной справедливости и отстраивание многолетних ценностей лиги.

В текущем сезоне на получение награды претендуют Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Крис Пол («Финикс Санз»), Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»), Тре Джонс («Сан-Антонио Спёрс») и Грант Уильямс («Бостон Селтикс»).

Ранее НБА назвала игроков, которые попали в символические пятёрки по итогам сезона.

В первую пятёрку попали форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, защитник «Даллас Старз» Лука Дончич, форвард «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер и форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.

Проверь свои знания по разделу:
А Стефен Карри точно это сказал? Актуальные темы НБА за прошлую неделю
Тест
А Стефен Карри точно это сказал? Актуальные темы НБА за прошлую неделю
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023