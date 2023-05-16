Стали известны пять претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара в НБА

Пресс-служба НБА опубликовала претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара в текущем сезоне.
Эта награда присуждается действующим игрокам ассоциации за стремление к социальной справедливости и отстраивание многолетних ценностей лиги.
В текущем сезоне на получение награды претендуют Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Крис Пол («Финикс Санз»), Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»), Тре Джонс («Сан-Антонио Спёрс») и Грант Уильямс («Бостон Селтикс»).
Ранее НБА назвала игроков, которые попали в символические пятёрки по итогам сезона.
В первую пятёрку попали форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, защитник «Даллас Старз» Лука Дончич, форвард «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер и форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.
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