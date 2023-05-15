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Баскетбольная викторина по НБА за прошлую неделю

Недельная НБА. Давайте проверим, насколько внимательно вы следили за инфополем
Артемий Берстенев
Баскетбольная викторина по НБА за прошлую неделю
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Возможно, вы что-то упустили или не знали.

Очередная неделя Национальной баскетбольной ассоциации позади — многое произошло. Из главного: продолжается розыгрыш плей-офф. Чьи-то любимые команды уже завершили свои выступления, а кто-то продолжает борьбу. Так или иначе, на этой неделе уже стартуют финалы Западной и Восточной конференций, и самой популярной темой за прошлую неделю стала победа «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Чемпионат» предлагает принять участие в небольшой викторине, которая будет публиковаться на еженедельной основе. Критика, пожелания и другие моменты категорически приветствуются.

Тема прошлой недели:
Видео
«Лейкерс» прошли в финал Западной конференции, Леброн набрал 30 очков
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