Недельная НБА. Давайте проверим, насколько внимательно вы следили за инфополем

Очередная неделя Национальной баскетбольной ассоциации позади — многое произошло. Из главного: продолжается розыгрыш плей-офф. Чьи-то любимые команды уже завершили свои выступления, а кто-то продолжает борьбу. Так или иначе, на этой неделе уже стартуют финалы Западной и Восточной конференций, и самой популярной темой за прошлую неделю стала победа «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Чемпионат» предлагает принять участие в небольшой викторине, которая будет публиковаться на еженедельной основе. Критика, пожелания и другие моменты категорически приветствуются.