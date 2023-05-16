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Окаро Уайт: буду играть в пятом матче с УНИКСом, 100 процентов

Окаро Уайт: буду играть в пятом матче с УНИКСом, 100 процентов
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Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт, получивший травму в первом домашнем матче финальной серии, и вынужденный пропустить из-за неё четвертую игру, прилетел вместе с командой в Казань на пятый матч с УНИКСом.

«Я в порядке, все хорошо. Говорят, что зубы не поломаны, удалось вернуть их на место. Потребовалось оперативное вмешательство, но это временная история. Буду ждать возвращения домой в США, чтобы целиком и полностью заняться этим вопросом.

Внимание болельщиков? Конечно, мне было это очень важно. То, как перед матчем организовали акцию с включенными огоньками – я это оценил. Это особенные чувства, когда к тебе так относятся. Спасибо большое всем болельщикам за поддержку.

Я буду играть. 100% выйду в матче. О том, что произошло, и как это случилось, я не думаю. Я полностью сфокусирован на игре, на подготовке к предстоящей встрече. Готов выйти на паркет и помочь команде выиграть три матча», — приводит слова Уайта пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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