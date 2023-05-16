Воронцевич — о 5-м матче с «Локо»: настал момент истины

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич высказался по поводу пятой игры финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Настал момент истины. Нам предстоит важнейший матч сезона. Очень хочется вписать себя в историю УНИКСа золотыми буквами. Понимаем, что для этого необходимо постараться и команде, и болельщикам.
Ожидаем сложного и интересного противостояния. Знаем, что зачастую в гостях «Локомотив» играет лучше, чем на домашней площадке. Мы же, как правило, выступаем лучше в родных стенах. Обе команды будут бороться до последней секунды. Соперник нам хорошо известен, как и мы – им. Поэтому многое будет зависеть от деталей.
Для победы нам необходимо приложить максимум усилий, продемонстрировать хорошую защиту по всему периметру площадки на протяжении всех 40 минут, а если потребуется, то и дольше. С нетерпением ждем наших преданных болельщиков на трибунах «Баскет-холла», — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.
- 16 мая 2023
-
12:31
-
12:21
-
12:00
-
11:50
-
11:19
-
10:55
-
10:51
-
10:48
-
09:58
-
09:49
-
09:32
-
09:05
-
08:55
-
05:39
-
05:26
-
04:15
-
04:05
-
03:44
-
03:22
-
03:13
-
02:47
-
00:53
-
00:31
-
00:11
- 15 мая 2023
-
23:58
-
23:45
-
22:57
-
22:47
-
22:02
-
21:52
-
21:15
-
20:57
-
20:13
-
19:51
-
19:30