Воронцевич — о 5-м матче с «Локо»: настал момент истины

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич высказался по поводу пятой игры финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Настал момент истины. Нам предстоит важнейший матч сезона. Очень хочется вписать себя в историю УНИКСа золотыми буквами. Понимаем, что для этого необходимо постараться и команде, и болельщикам.

Ожидаем сложного и интересного противостояния. Знаем, что зачастую в гостях «Локомотив» играет лучше, чем на домашней площадке. Мы же, как правило, выступаем лучше в родных стенах. Обе команды будут бороться до последней секунды. Соперник нам хорошо известен, как и мы – им. Поэтому многое будет зависеть от деталей.

Для победы нам необходимо приложить максимум усилий, продемонстрировать хорошую защиту по всему периметру площадки на протяжении всех 40 минут, а если потребуется, то и дольше. С нетерпением ждем наших преданных болельщиков на трибунах «Баскет-холла», — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.