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УНИКС — «Локомотив-Кубань»: текстовая онлайн-трансляция пятого матча финала Лиги ВТБ

УНИКС — «Локомотив-Кубань»: текстовая онлайн-трансляция пятого матча финала Лиги ВТБ
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Сегодня, 16 мая, в Казани состоится пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». На данный момент счёт в серии — 3-1 в пользу команды Велимира Перасовича.

Пятая игра серии начнётся в 19:30 по мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ. Финал
16 мая 2023, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), который является действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.

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