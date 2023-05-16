УНИКС — «Локомотив-Кубань»: текстовая онлайн-трансляция пятого матча финала Лиги ВТБ

Сегодня, 16 мая, в Казани состоится пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». На данный момент счёт в серии — 3-1 в пользу команды Велимира Перасовича.

Пятая игра серии начнётся в 19:30 по мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), который является действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.