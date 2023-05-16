ЦСКА обратился к болельщикам по поводу окончания сезона

ПБК ЦСКА опубликовал заявление по поводу окончания сезона-2022/2023, в котором армейцы заняли третье место в Единой лиге ВТБ.

«Спасибо за сезон!

Мы вместе прожили ещё один баскетбольный год. И пусть не достигли той цели, которая стала привычной для всех, но завершили его на победной ноте, в присутствии своих болельщиков. Нам есть что вспомнить, есть что добавить в альманах клуба со столетней историей. Этот сезон принёс рекорды и индивидуальные награды, порадовал множеством ярких матчей и отдельных моментов, подарил полный спектр эмоций.

Да, в итоге выиграны лишь бронзовые медали. Но награда за пройденный путь получилась гораздо более важной. У нас было потрясающее единение команды и болельщиков, мы увидели невероятную поддержку на выездных матчах, заполненный, шумный «Мегаспорт» на домашних матчах, настоящее сопереживание, содействие, обратную связь. Мы правда прошли через испытания вместе! Будем скучать по каждому и готовиться к новой встрече!

ЦСКА всегда будет первым!

Искренне Ваши,

игроки, тренеры, сотрудники ПБК ЦСКА», — говорится в заявлении.