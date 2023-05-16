«Они не хотят прикладывать усилия». Дерозан раскритиковал современных баскетболистов
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» американец Демар Дерозан раскритиковал современных баскетболистов.
«Я понимаю, как много ублюдков в НБА не любят баскетбол, принимают это как должное, чувствуют себя лучше остальных, хотят получить всё и сразу, но не хотят прикладывать усилия. Это так расстраивает», — сказал Дерозан на подксате Podcast P with Paul George.
Демару Дерозану 33 года. Американец является многократным участником Матча всех звёзд НБА, а также победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в составе сборной Соединённых Штатов.
Напомним, «Чикаго Буллз» завершил выступления на стадии плей-ин, уступив со счётом 91:102 «Майами Хит».
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