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УНИКС ведёт +21 у «Локомотива-Кубань» после 1-й половины 5-го матча финала Единой лиги ВТБ

УНИКС ведёт +21 у «Локомотива-Кубань» после 1-й половины 5-го матча финала Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 16 мая, в Казани на арене «Баскет-Холл» проходит пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

На данную минуту в матче завершилась первая половина игры, по итогам которой счёт 58:37 в пользу хозяев площадки.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ. Финал
16 мая 2023, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
98 : 89
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Воронцевич, Димитриевич, Жбанов, Зайцев, Лабери, Лазарев, М. Кулагин, Мэйкон, Найт, Одиноков, Рейнольдс, Хантер
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл, Бэрфорд, Ведищев, Елатонцев, Емченко, Квитковских, Мартюк, Сычков, Уайт, Узинский, Хортон, Щербенев

Напомним, после четырёх сыгранных матчей счёт в серии 3-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед. Таким образом, в случае успеха сегодня УНИКС впервые в истории станет победителем Единой лиги ВТБ.

В полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале сенсационно обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.

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