УНИКС ведёт +21 у «Локомотива-Кубань» после 1-й половины 5-го матча финала Единой лиги ВТБ

Сегодня, 16 мая, в Казани на арене «Баскет-Холл» проходит пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».
На данную минуту в матче завершилась первая половина игры, по итогам которой счёт 58:37 в пользу хозяев площадки.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча УНИКС — «Локомотив-Кубань».
Напомним, после четырёх сыгранных матчей счёт в серии 3-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед. Таким образом, в случае успеха сегодня УНИКС впервые в истории станет победителем Единой лиги ВТБ.
В полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале сенсационно обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.
- 16 мая 2023
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:35
-
20:22
-
19:54
-
19:31
-
19:13
-
18:51
-
18:30
-
17:56
-
17:37
-
17:08
-
17:02
-
16:52
-
16:30
-
15:59
-
15:17
-
15:11
-
14:43
-
14:41
-
14:25
-
12:43
-
12:31
-
12:21
-
12:00
-
11:50
-
11:19
-
10:55
-
10:51
-
10:48
-
09:58
-
09:49