Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

УНИКС ведёт +21 у «Локомотива-Кубань» после 1-й половины 5-го матча финала Единой лиги ВТБ

Сегодня, 16 мая, в Казани на арене «Баскет-Холл» проходит пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

На данную минуту в матче завершилась первая половина игры, по итогам которой счёт 58:37 в пользу хозяев площадки.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Напомним, после четырёх сыгранных матчей счёт в серии 3-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед. Таким образом, в случае успеха сегодня УНИКС впервые в истории станет победителем Единой лиги ВТБ.

В полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале сенсационно обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.