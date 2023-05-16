Окаро Уайт поаплодировал после удаления в пятом матче с УНИКСом

В концовке четвёртой четверти пятого матча финальной Единой лиги ВТБ между УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань», который проходит в Казани на арене «Баскет-Холл», произошла стычка между французским форвардом казанцев Луи Лабери и игроком гостей Окаро Уайтом.

Лабери показал провокационный жест, что спровоцировало потасовку. В итоге Уайт был удалён с площадки и поаплодировал, отправляясь в раздевалку.

Напомним, после четырёх сыгранных матчей счёт в серии 3-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Таким образом, УНИКС в случае победы станет победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023.