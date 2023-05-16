Димитриевич плакал после победы УНИКСа в финальном матче с «Локомотивом-Кубань»

Защитник УНИКСа Ненад Димитриевич заплакал после победы в матче с «Локомотивом-Кубань» (98:89).

Димитриевич стал самым результативным игроком финального матча, набрав 34 очка. Македонский игрок выступает за казанский клуб с 2022 года.

Напомним, после пяти сыгранных матчей счёт в серии 4-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Таким образом, УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023. Казанцы завоевали титул впервые в истории. Ранее они четыре раза становились серебряными призёрами турнира.

В составе «Локомотива-Кубань» наиболее результативными игроками матча стали Джейлен Бэрфорд и Окаро Уайт, набравшие по 22 очка.