Димитриевич плакал после победы УНИКСа в финальном матче с «Локомотивом-Кубань»
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Защитник УНИКСа Ненад Димитриевич заплакал после победы в матче с «Локомотивом-Кубань» (98:89).
Димитриевич стал самым результативным игроком финального матча, набрав 34 очка. Македонский игрок выступает за казанский клуб с 2022 года.
Напомним, после пяти сыгранных матчей счёт в серии 4-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Таким образом, УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023. Казанцы завоевали титул впервые в истории. Ранее они четыре раза становились серебряными призёрами турнира.
В составе «Локомотива-Кубань» наиболее результативными игроками матча стали Джейлен Бэрфорд и Окаро Уайт, набравшие по 22 очка.
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