Андрей Воронцевич стал 14-кратным чемпионом России
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Нападающий Андрей Воронцевич принял участие в победе УНИКСА в Единой лиге ВТБ-2022/2023 и в 14-й раз в карьере стал победителем чемпионата России.
Ранее игрок брал титулы в составе ЦСКА в сезонах 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019.
УНИКС выиграл финальную серию у «Локомотива» со счётом 4-1. В заключительном, пятом матче УНИКС выиграл со счётом 98:89.
В полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале сенсационно обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.
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