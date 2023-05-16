Глава Республики Татарстан поздравил УНИКС с победой в Единой лиге ВТБ

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов отреагировал на победу казанского УНИКСа в финале Единой лиги ВТБ над краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Молодцы! Чемпионы!» — написал Минниханов в своём телеграм-канале, прикрепив фото празднующих победу игроков казанского клуба.

Напомним, сегодня, 16 мая, в Казани на арене «Баскет-Холл» состоялся пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань», который завершился победой хозяев площадки со счётом 98:89.

УНИКС выиграл серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1 и стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Кроме того, для казанцев это первый титул чемпиона России. Также стоит отметить, что это седьмой трофей в истории УНИКСа.