Глава Республики Татарстан поздравил УНИКС с победой в Единой лиге ВТБ
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов отреагировал на победу казанского УНИКСа в финале Единой лиги ВТБ над краснодарским «Локомотивом-Кубань».
«Молодцы! Чемпионы!» — написал Минниханов в своём телеграм-канале, прикрепив фото празднующих победу игроков казанского клуба.
Напомним, сегодня, 16 мая, в Казани на арене «Баскет-Холл» состоялся пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань», который завершился победой хозяев площадки со счётом 98:89.
УНИКС выиграл серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1 и стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Кроме того, для казанцев это первый титул чемпиона России. Также стоит отметить, что это седьмой трофей в истории УНИКСа.
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