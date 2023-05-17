Барфорд: «Локомотив-Кубань» играл то классно, то не очень

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Барфорд после пятого матча финала Единой лиги ВТБ с УНИКСом (89:98, счёт в серии 1-4) подвёл итоги сезона.

«Сезон получился крутой. Мы играли то классно, то не очень, несколько человек в составе поменялись. Но, я думаю, где-то к марту мы поняли, как надо играть – и устроили славную охоту за чемпионским кубком. Думаю, мы классно поработали в этом сезоне – и молодые парни, и те, кто добавился по ходу сезона. Не надо вешать нос. Да, мы в финальной серии проиграли три подряд матча, которые надо было забирать, но что поделать, так бывает. Всё равно сезон выдался отличный.

Пройти ЦСКА было сложно, конечно. Но мы перед этим хорошо размялись на «Пари Нижний Новгород» – эта команда нас обыграла все четыре раза в регулярном сезоне, поэтому мы по-настоящему поверили в себя после того, как всухую вынесли их в четвертьфинале. Но с ЦСКА всё равно был совсем другой уровень сложности: они весь сезон вообще почти не проигрывали, они хотели снова забрать кубок в год своего столетия и очень старались, но мы тоже показали себя хорошо. Вообще, классная у нас команда собралась. Я очень горжусь всеми – и молодыми, и нашими американскими парнями. Не знаю, что там у кого с контрактами, но я очень надеюсь, что мы все как следует пошумим в следующем сезоне. И будем в его конце радостно размахивать кубком», — приводит официальный сайт «Локомотива-Кубань» слова Барфорда.

Краснодарский клуб занял второе место в Единой лиге ВТБ. Барфорд в пятом матче финала стал самым результативным игроком с 22 очками.