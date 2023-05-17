«Денвер» переиграл «Лейкерс» в первом матче серии, несмотря на 40 очков Дэвиса

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый в рамках финала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 132:126.
Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Энтони Дэвис. На его счету сегодня 40 очков, десять подборов и два блокшота. Также отличную игру провёл звёздный форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, 13 подборов и девять результативных передач. Качественную игру в нападении также показал защитник Остин Ривз — 23 очка и восемь ассистов.
Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 35 очков, 21 подбор и 14 передач. Также стоит выделить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 31 очко и пять ассистов.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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