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«Денвер» переиграл «Лейкерс» в первом матче серии, несмотря на 40 очков Дэвиса

«Денвер» переиграл «Лейкерс» в первом матче серии, несмотря на 40 очков Дэвиса
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый в рамках финала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 132:126.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Энтони Дэвис. На его счету сегодня 40 очков, десять подборов и два блокшота. Также отличную игру провёл звёздный форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, 13 подборов и девять результативных передач. Качественную игру в нападении также показал защитник Остин Ривз — 23 очка и восемь ассистов.

Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 35 очков, 21 подбор и 14 передач. Также стоит выделить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 31 очко и пять ассистов.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
17 мая 2023, среда. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
132 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Маррей - 31, Колдуэлл-Поуп - 21, Браун - 16, Портер - 15, Гордон - 12, Грин - 3, Брайант, Браун, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Джеймс - 26, Ривз - 23, Хатимура - 17, Расселл - 8, Уокер - 6, Шрёдер - 6, Бамба, Бисли, Браун, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Томпсон, Харрисон
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