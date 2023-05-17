Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

17 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.
«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 132:126, счёт в серии 1-0.
Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Энтони Дэвис. На его счету сегодня 40 очков, десять подборов и два блокшота. Также отличную игру провёл звёздный форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, 13 подборов и девять результативных передач. Качественную игру в нападении также показал защитник Остин Ривз — 23 очка и восемь ассистов.
Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 35 очков, 21 подбор и 14 передач. Также стоит выделить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 31 очко и пять ассистов. Хорошую игру в нападении также показал защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп — 21 очко.
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