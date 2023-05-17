«На его семью оказывается давление». Президент УНИКСа — о будущем Перасовича

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером команды Велимиром Перасовичем.
«Было предварительное обсуждение, но конкретики пока нет. Естественно, хотим его оставить. У тренера есть свои обстоятельства, назовем их семейными. Плюс отношение к нам за рубежом. Перасович из Хорватии, там определённая политика, на семью оказывается давление. С Сербией было бы проще. И всё равно хотим оставить Велимира. Он смелый человек, после победы в решающем матче у него на глазах были слёзы. Всё-таки добился своего. Велимир много раз был близок к карьерному успеху в Турции и Европе, но почти никогда не дотягивался до первого места. А тут выиграл. Подобного успеха в его биографии, по-моему, не случалось. Знаю, Перасович очень ценит наше к нему отношение, и болельщиков, и руководства клуба. Мы поддерживали его во всём», — сказал Богачёв в интервью «Матч ТВ».
Напомним, в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ УНИКС под руководством Перасовича впервые в своей истории стал обладателем золотых медалей. В финале турнира казанцы уверенно выиграли серию с «Локомотивом-Кубань» (4-1).
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