Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал наиболее вероятного преемника Поповича в «Сан-Антонио»

Инсайдер назвал наиболее вероятного преемника Поповича в «Сан-Антонио»
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НБА Лэндон Буфорд сообщил о том, что, согласно одному из источников в лиге, нынешний главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр может возглавить «Сан-Антонио Спёрс» после того, как легендарный Грег Попович уйдёт на пенсию.

По мнению источника, именно Керр станет тем тренером, с кем будут связаны будущие успехи потенциального новичка «шпор» суперталанта Виктора Вембаньямы, который с большой долей вероятности будет выбран техасским клубом под первым номером драфта НБА — 2023.

«Поскольку «Спёрс» получили право первого выбора, я не думаю, что Грег Попович будет долго тренировать этого парня [Вембаньяму]. Это ещё одна возможность для Стива Керра прийти и выигрывать титулы. Как Фил Джексон выиграл их с «Буллз», а затем взял годичный перерыв и начал побеждать с «Лейкерс».

Керр — ученик Поповича, и я вижу, как «шпоры» выиграют чемпионат в ближайшие пять лет под руководством следующего Фила Джексона [Стива Керра]», — приводит цитату источника в исполнении Буфорда Fadeaway World.

Материалы по теме
Стивен Джексон: «Сан-Антонио» предоставит Вембаньяме всё, что ему нужно для успеха
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023