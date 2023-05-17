Инсайдер назвал наиболее вероятного преемника Поповича в «Сан-Антонио»

Инсайдер НБА Лэндон Буфорд сообщил о том, что, согласно одному из источников в лиге, нынешний главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр может возглавить «Сан-Антонио Спёрс» после того, как легендарный Грег Попович уйдёт на пенсию.

По мнению источника, именно Керр станет тем тренером, с кем будут связаны будущие успехи потенциального новичка «шпор» суперталанта Виктора Вембаньямы, который с большой долей вероятности будет выбран техасским клубом под первым номером драфта НБА — 2023.

«Поскольку «Спёрс» получили право первого выбора, я не думаю, что Грег Попович будет долго тренировать этого парня [Вембаньяму]. Это ещё одна возможность для Стива Керра прийти и выигрывать титулы. Как Фил Джексон выиграл их с «Буллз», а затем взял годичный перерыв и начал побеждать с «Лейкерс».

Керр — ученик Поповича, и я вижу, как «шпоры» выиграют чемпионат в ближайшие пять лет под руководством следующего Фила Джексона [Стива Керра]», — приводит цитату источника в исполнении Буфорда Fadeaway World.