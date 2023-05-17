Стивен Джексон: «Сан-Антонио» предоставит Вембаньяме всё, что ему нужно для успеха
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон прокомментировал победу «шпор» в прошедшей этой ночью в Чикаго лотерее драфта НБА — 2023, на котором техасский клуб с большой долей вероятности выберет 19-летнего французского таланта Виктора Вембаньяму.
«Они чемпионская организация, которая привыкла побеждать… Они предоставят ему [Вембаньяме] всё, что ему нужно, чтобы быть успешным и стать лучшим игроком», — сказал Джексон в эфире Fanduel TV.
На данный момент команда Грега Поповича находится на стадии перестройки. В минувшем регулярном чемпионате НБА «Сан-Антонио» занял последнее, 15-е место в Западной конференции, одержав 0,268% побед.
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