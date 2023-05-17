«Он не лучший защитник, но старается». Брюс Браун — о Д'Анджело Расселле

Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Брюс Браун рассказал, за счёт чего его команде удалось выключить из игры разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселла в первом матче между командами в финале Западной конференции плей-офф НБА.

«Просто действовали против него жёстко в обороне… А в нападении шли на него. Он не лучший защитник, но определённо старается», — сказал Браун на пресс-конференции.

Напомним, в первом матче с «Наггетс», который прошёл минувшей ночью в Денвере (Колорадо) и завершился победой хозяев (132:126), Расселл набрал лишь восемь очков, не сделав ни одного подбора и трижды ассистировав партнёрам.

Второй матч серии между «Наггетс» и «Лейкерс» пройдёт в ночь с 18 на 19 мая.