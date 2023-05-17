«Они набили нам морду в самом начале». Леброн назвал ключевой фактор поражения «Денверу»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу поражения в первом матче финала Западной конференции с «Денвер Наггетс» (126:132).

«У нас ушла половина игры на то, чтобы войти в ритм. Это стало определяющим фактором. Они набили нам морду в самом начале.

Я знаю, что матч выигрывается за 48 минут, но они задали ритм в первые 24 минуты, и следующие 24 минуты мы играли в догонялки», — приводит слова Леброна ESPN.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Энтони Дэвис. На его счету 40 очков, десять подборов и два блокшота. Также отличную игру провёл звёздный форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, 12 подборов и девять результативных передач.

Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 34 очка, 21 подбор и 14 передач.