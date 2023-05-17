«Они набили нам морду в самом начале». Леброн назвал ключевой фактор поражения «Денверу»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу поражения в первом матче финала Западной конференции с «Денвер Наггетс» (126:132).
«У нас ушла половина игры на то, чтобы войти в ритм. Это стало определяющим фактором. Они набили нам морду в самом начале.
Я знаю, что матч выигрывается за 48 минут, но они задали ритм в первые 24 минуты, и следующие 24 минуты мы играли в догонялки», — приводит слова Леброна ESPN.
Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Энтони Дэвис. На его счету 40 очков, десять подборов и два блокшота. Также отличную игру провёл звёздный форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, 12 подборов и девять результативных передач.
Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 34 очка, 21 подбор и 14 передач.
- 17 мая 2023
-
12:58
-
12:51
-
11:53
-
11:23
-
10:30
-
10:25
-
09:47
-
09:41
-
09:00
-
08:17
-
08:02
-
07:53
-
07:41
-
06:51
-
06:39
-
06:22
-
06:04
-
05:54
-
04:46
-
03:54
-
03:05
-
02:54
-
02:13
-
00:15
- 16 мая 2023
-
23:55
-
23:17
-
23:08
-
22:46
-
22:17
-
22:06
-
22:04
-
21:53
-
21:49
-
21:47
-
21:46