Ерёмин: Димитриевич стал открытием этого сезона

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин высказался о прошедшей финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Счёт финальной серии 4-1, на мой взгляд, отражает соотношение сил на сегодняшний день. У УНИКСа состав чуть помастеровитее. Преимущество «Локомотива-Кубань» было в молодости, в очень мотивированных и энергичных российских игроках и более длинной скамейке. А сегодняшний УНИКС — это прежде всего великолепная защита, отличная игровая дисциплина и мастерство таких прекрасных исполнителей, как Ненад Димитриевич, который стал открытием этого сезона. Несмотря на молодость, он показывал очень разумную, очень психологически устойчивую игру. Он опасен был и при дальних, средних бросках, и в проходах. И в конце сезона очень хорошо сыгрались Димитриевич — Хантер», — приводит слова Ерёмина телеграм-канал «Спортивное радио «Движение».

Напомним, обыграв в серии «Локомотив-Кубань», УНИКС впервые в своей истории стал обладателем золотых медалей Единой лиги ВТБ.