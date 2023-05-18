Скип Бэйлесс — о Джимми Батлере: я никогда не видел никого похожего

Известнейший аналитик шоу UNDISPUTED на FOX Sports Скип Бэйлесс отреагировал на очередной отличный перформанс от лёгкого форварда, лидера «Майами Хит» Джимми Батлера.

«Я никогда не видел никого похожего на Джимми Батлера — такая сила и атлетизм, такое видение площадки и высокий баскетбольный IQ. Он — атака «Хит», лучший разыгрывающий, атакующий защитник и тяжёлый форвард», — написал Бэйлесс в социальных сетях.

Этой ночью завершился первый матч серии в рамках финала Восточной конференции между «Майами» и «Бостон Селтикс». Команда из Флориды победила со счётом 123:116. Джимми Батлер набрал 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов.

Счёт в серии — 1-0 в пользу «Хит». Победитель противостояния выйдет в финал НБА.