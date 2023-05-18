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Эрик Споэльстра высоко оценил значение Джимми Батлера для «Майами»

Эрик Споэльстра высоко оценил значение Джимми Батлера для «Майами»
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался о большой роли лёгкого форварда Джимми Батлера в игре команды.

«Невозможно дать оценку тому, насколько Батлер влияет на нашу команду, когда он играет на высоком уровне», — сказал Споэльстра в послематчевом интервью.

Этой ночью завершился первый матч серии в рамках финала Восточной конференции между «Майами» и «Бостон Селтикс». Команда из Флориды победила со счётом 123:116. Джимми Батлер набрал 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов.

Перед этим матчем Джимми в среднем набирал в нынешнем плей-офф 31,5 очка, 6,5 подборов и 5,5 результативных передач.

Счёт в серии — 1-0 в пользу «Хит». Победитель противостояния выйдет в финал НБА.

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